جریمهی سنگین بورسااسپور به دلیل بیاحترامی به لیلا زانا
باشگاه ترکیهای به دلیل سر دادن شعارهای توهینآمیز علیه سیاستمدار کورد از سوی هوادارانش، جریمه شد
باشگاه بورسااسپور ترکیه به دلیل شعارهای هوادارانش علیه لیلا زانا، سیاستمدار کورد، با جریمهای معادل هشت هزار دلار آمریکا (۳۴۲ هزار لیرهی ترکیه) روبرو شد. کمیتهی انضباطی فدراسیون فوتبال ترکیه این تصمیم را به دلیل شعارهای هواداران این تیم در آخرین بازیشان اتخاذ کرد.
نُه روز پیش، به دلیل آن که هواداران بورسااسپور در بازی مقابل سومااسپور چندین شعار توهینآمیز علیه لیلا زانا، سیاستمدار کورد، سر داده بودند، این موضوع واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. محمد مصطفی گوربان، نمایندهی پارلمان از حزب (Iyi Parti)، مبلغ جریمه را به جای باشگاه بورسااسپور پرداخت کرده و تصویر رسید پرداخت را در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرده است.