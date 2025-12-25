فرهاد شامی: مظلوم عبدی و احمد الشرع قبل از آمدن سال جدید دیدار خواهند کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نیروهای سوریه دموکراتیک می‌گوید اگر آنها با اسرائیل رابطه داشتند، ترکیه جرات نمی‌کرد علیه‌شان دست به حمله بزند.

فرهاد شامی، مسئول دفتر رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک، در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرد که مظلوم عبدی، فرمانده کل این نیروها و احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، دیدار خواهند کرد و دیدار آنها قبل از فرا رسیدن سال جدید میلادی انجام خواهد شد.

شامی گفت: نیروهای سوریه دموکراتیک با دمشق در مورد نظام سیاسی غیرمتمرکز گفت‌وگو کرده است و به آنها اعلام کرده‌ است که لازم می‌دانند مردم مدیریت مناطق خود را در دست داشته باشند.

او در خصوص اظهارات اخیر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه که اعلام کرده بود نیروهای سوریه دموکراتیک با اسرائیل همکاری دارد، گفت: اگر نیروهای سوریه دموکراتیک با اسرائیل رابطه‌ای داشت، ترکیه جرات نمی‌کرد به آن حمله کند. طرح این اتهامات با هدف دخالت بیشتر ترکیه در امور داخلی سوریه انجام می‌شود.

مسئول دفتر رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک، تاکید کرد که در صفوف آنها هیچ جنگجوی خارجی حضور ندارد.

ب.ن