4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یکی از رهبران اهل سنت می‌گوید که در نشست نهایی شورای سیاسی میهنی اهل سنت، تمام تلاش خود را برای تعیین یک نامزد برای احراز سمت ریاست مجلس نمایندگان عراق به کار می‌بندند.

فیصل عیساوی، از رهبران ائتلاف عزم، اعلام کرد که فردا شنبه ۲۷ دسامبر، شورای سیاسی میهنی اهل سنت، نشست نهایی خود را برای تعیین یک نامزد برای احراز سمت رئیس مجلس نمایندگان عراق، برگزار می‌کند.

این نشست قبل از برگزاری اولین نشست دور جدید مجلس انجام می‌شود.

وی افزود: در نشست فردا تمام تلاش خود را برای توافق بر سر یک نامزد برای ریاست مجلس به کار می‌گیریم.

او در ادامه توضیح داد که در صورت نرسیدن به توافق، دو نامزد (مثنی السامرائی و محمد الحلبوسی) در نشست مجلس شرکت می‌کنند و هر یک از آنها که بیشترین آرا را کسب کند به عنوان رئیس مجلس انتخاب می‌شود.

این در حالی است که چارچوب هماهنگی شیعه ضمن تاکید بر تسریع در تعیین نامزد اهل سنت، آمادگی خود را برای حمایت از نامزدی که بیشترین آرا را کسب کند، اعلام کرده است.

سمت ریاست مجلس نمایندگان عراق، سهم بلوک اهل سنت این کشور در ساختار قدرت است.

بلوک‌های کورد و شیعه نیز به ترتیب سمت‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری را از ساختار قدرت به سهم برده‌اند، اما تاکنون آنها هم نامزدهای خود را برای احراز این سمت‌ها در دولت جدید معرفی نکرده‌اند و در حال رایزنی هستند.

ب.ن