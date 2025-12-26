2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – به گفته رسانه‌های محلی و شورای انتقالی جنوبیِ جدایی‌طلبِ مورد حمایتِ امارات، عربستان سعودی، حامی اصلی دولت یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، امروز جمعه ۲۶ دسامبر به مواضع جدایی‌طلبان در حضرموت، حملات هوایی انجام داد.

هیچ گزارش فوری از وجود تلفات در این حملات که یک روز پس از درخواست عربستان سعودی از جدایی‌طلبان برای عقب‌نشینی از استان‌های حضرموت و المهره که اوایل این ماه تصرف شده بودند، انجام شد، منتشر نشده است.

پیشروی‌های جدایی‌طلبان، فشار بر قدرت‌های منطقه‌ای، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را که از گروه‌های رقیب در دولت یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، حمایت می‌کنند، افزایش داده است.

دولت یمن مجموعه‌ای از گروه‌های مختلف است که جدایی‌طلبان را نیز شامل می‌شود و با مخالفت مشترک با حوثی‌های مورد حمایت ایران، متحد نگه داشته شده است.

کانال مستقل عدن وابسته به جدایی‌طلبان در پستی در رسانه‌های اجتماعی با اشاره به گروهی در جناح جدایی‌طلبان گفت:«نیروی هوایی عربستان سعودی مواضع نیروهای نخبه حضرمی را در وادی نهب در حضرموت بمباران کرد.»

مقامات سعودی تاکنون این عملیات را تایید نکرده‌اند.

شورای انتقالی جنوب که تحت حمایت امارات متحده عربی است، به خبرگزاری فرانسه گفت که عربستان سعودی دو حمله در این منطقه انجام داده است.

در این ماه، شورای انتقالی جنوب، مورد حمایت امارات متحده عربی که به دنبال احیای کشور مستقل سابق یمن جنوبی است، سایر نیروهای دولتی و متحدان آنها را از بخش‌های بزرگی از کشور بیرون راند و این امر نگرانی‌هایی را در مورد گسترش بی‌ثباتی، ایجاد کرد.

ای‌اف‌پی‌/ب.ن