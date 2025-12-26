زلنسکی میگوید در «آینده نزدیک» با ترامپ دیدار خواهد کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز جمعه ۲۶ دسامبر گفت که به زودی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به عنوان بخشی از تلاشها برای پایان دادن به تهاجم روسیه، دیدار خواهد کرد.
زلنسکی در رسانههای اجتماعی گفت:«ما در مورد دیداری در بالاترین سطح - با رئیس جمهور ترامپ - در آینده نزدیک توافق کردهایم. قبل از سال نو میتوان در مورد بسیاری از مسائل تصمیم گرفت.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که آخرین دور مذاکرات بین تیمهای آمریکایی و اوکراینی، طرحی 20 مادهای برای پایان دادن به جنگ ارائه داد که برای دریافت بازخورد به مسکو ارسال شده است.
زلنسکی روز چهارشنبه در یک جلسه توجیهی گفت که این طرح جدید، خط مقدم را مسدود کرده و الزام کییف برای انصراف قانونی از پیشنهاد پیوستن به ناتو را حذف میکند.
مسکو تاکنون تمایل کمی نشان داده است که از خواستههای ارضی سختگیرانه خود مبنی بر خروج اوکراین از دونباس شرقی و دست کشیدن از جاهطلبیهای ناتو، دست بردارد.
مسکو گفته است که در حال «تدوین موضع خود» است و از اظهار نظر در مورد جزئیات طرح اخیر خودداری کرد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت که پیشرفت برای پایان دادن به جنگ «آهسته اما منظم» است.
ایافپی/ب.ن