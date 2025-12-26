1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس بنیاد خیریه بارزانی، می‌گوید که در سال میلادی جاری ۱۶۱ طرح خیرخواهانه در ۱۰ بخش مختلف اجرا کرده‌اند و هزینه آن را بیش از 41 میلیارد دینار اعلام کرد.

موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه بارزانی، امروز جمعه ۲۶ دسامبر در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که آوارگان در اواخر سال میلادی جاری در ۲۷ اردوگاه اقلیم کوردستان شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌‌اند.

او دلیل این وضعیت را کاهش کمک‌های بین‌المللی و بی‌تفاوتی دولت عراق و وزارت مهاجرت آن دانست که چنانچه لازم است مسئولیت خود را در قبال آوارگان ادا نکرده‌اند.

او تاکید کرد که تغییرات اداری در آمریکا موجب توقف بیش از ۱۹ طرح مهم در اردوگاه‌ها شده است و این بر زندگی آوارگان و کارهای بنیاد تاثیر مستقیم داشته است که مسئولیت مدیریت اردوگاه‌ها را به عهده دارد.

در گزارش سالانه بنیاد خیریه بارزانی آمده است که در ۱۰ بخش مختلف ۱۶۱ طرح اجرا شده‌اند. در بخش خوراک ۱۰۶،۳۱۳ بسته خوراکی و ۵۰،۲۹۲ وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توزیع شده‌اند. در بخش آموزش و پرورش و خدمات عمومی نیز ۳۲ مدرسه نوسازی شده‌اند و نیازمندی‌های آنها تامین شده‌اند. برای ۹۵ مسجد هم فرش تامین شده و اهمیت بسیاری به معلولین و بازپروری معتادان داده شده است.

رئیس بنیاد خیریه بارزانی گفت که کل هزینه طرح‌های سال میلادی جاری 41,702,286,000 دینار بوده و تاکید کرد که همچنان با روحیه پیشمرگانه به خدمت به مردم کوردستان ادامه می‌دهند. همچنین خاطرنشان کرد که در سال میلادی آینده اهمیت بیشتری به بخش‌های آموزش و پرورش، آبادانی و سازندگی خواهند داد. او از همه خیّرینی که در این راستا تاثیرگذار بوده‌اند قدردانی کرد.

