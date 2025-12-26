گردهمایی هواداران حشدالشعبی علیه آمریکا و اسرائیل در بغداد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – هواداران حشدالشعبی در بغداد علیه آمریکا و اسرائیل، گردهمایی برگزار و بر حضور و فعالیت نظامی خود تاکید کردند.

امروز جمعه ۲۶ دسامبر، هواداران حشدالشعبی در مرکز بغداد در میدان التحریر گردهمایی برگزار کردند.

این گردهمایی برای گرامیداشت آن گروه از اعضای حشدالشعبی برگزار شد که در حملات آمریکا کشته شده‌اند.

شرکت کنندگان در گردهمایی مراسم نظامی برگزار کردند و با حمل تابوت‌های نمادین یاد کشته شدگان در حملات آمریکا را گرامی داشتند.

آنها همچنین علیه آمریکا و اسرائیل شعارهای شدیدالحن دادند و بر تداوم نفوذ و قدرت خود تاکید کردند.

ارتش آمریکا در سال ۲۰۱۹ حملات گسترده‌ای به پایگاه‌های حزب‌الله عراق در شهرک قائم از توابع استان انبار انجام داد که در اثر آن حدود ۵۰ عضو آن گروه کشته شدند.

حزب‌الله عراق بخشی از حشدالشعبی است.

واشنگتن بارها بر انحلال گروه‌های شبه‌نظامی عراق و خلع سلاح آنها تاکید کرده است. این گروه‌ها شدیدا با خواست آمریکا مخالفت کرده و بر حضور و فعالیت نظامی خود اصرار می‌ورزند.

ب.ن