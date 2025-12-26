ایران میگوید یک نفتکش خارجی حامل سوخت قاچاق را توقیف کرده است
اربیل (کوردستان۲۴) – رسانههای دولتی گزارش دادند که ایران امروز جمعه ۲۶ دسامبر، یک نفتکش خارجی را در نزدیکی جزیره قشم در خلیج توقیف کرده که حامل چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق بوده است.
مقامات نام این کشتی را اعلام نکردند و ملیت آن را فاش نکردند. آنها گفتند که ۱۶ خدمه خارجی به اتهامات جنایی بازداشت شدهاند.
تلویزیون دولتی گزارش داد که این نفتکش روز چهارشنبه توقیف شده است.
وبسایتهای خبری ایران ویدیوها و عکسهایی از آنچه که آنها نفتکش توقیف شده مینامند، منتشر کردند.
تهران هفته گذشته اعلام کرد که یک نفتکش خارجی دیگر را که حامل شش میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج بود، بدون معرفی کشتی یا ملیت آن، توقیف کرده است.
در ایران قیمت سوخت به دلیل یارانههای سنگین و کاهش شدید ارزش پول ملی، در میان پایینترین قیمتهای جهان قرار دارد. این کشور به دنبال مهار قاچاق گسترده سوخت از راههای زمینی به کشورهای همسایه و از طریق دریا به کشورهای حوزه خلیج است.
رویترز/ب.ن