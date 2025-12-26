4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مقامات اعلام کردند که امروز جمعه ۲۶ دسامبر، انفجاری مرگبار در مسجدی در منطقه عمدتا علوی‌نشین حمص در سوریه رخ داد و حداقل شش نفر کشته شدند.

وزارت کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد:«یک انفجار تروریستی هنگام نماز جمعه، مسجد علی بن ابی طالب را در خیابان الخدری در محله وادی الذهب حمص هدف قرار داد.» و افزود که در این انفجار شش نفر کشته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.

حمص در طول جنگ داخلی سوریه صحنه خشونت‌های فرقه‌ای سنگین بود.

سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، که این انفجار را گزارش کرد، اعلام کرد که علت و ماهیت آن در حال بررسی است.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، هنوز مشخص نیست که آیا این انفجار «ناشی از حمله انتحاری بوده یا یک وسیله انفجاری.»

یک منبع امنیتی محلی در حمص که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که این انفجار ممکن است ناشی از «یک وسیله انفجاری کار گذاشته شده در داخل مسجد» باشد.

یکی از ساکنان این منطقه که به دلیل ترس از جان خود نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که مردم «صدای انفجار بلندی را شنیدند و پس از آن هرج و مرج و وحشت در محله حاکم شد.»

او افزود:«هیچ‌کس جرات نمی‌کند خانه خود را ترک کند و ما صدای آژیر آمبولانس را می‌شنویم.»

سانا عکس‌هایی از داخل مسجد منتشر کرد که یکی از آنها حفره‌ای در دیوار را نشان می‌داد. دود سیاه بخشی از مسجد را پوشانده بود و فرش‌ها و کتاب‌ها در اطراف پراکنده بودند.

شهر حمص محل سکونت اکثریت مسلمان سنی است، اما چندین منطقه عمدتا علوی نیز دارد.

در حالی که اکثر سوری‌ها سنی هستند، بشار اسد، حاکم مخلوع، به جامعه علوی تعلق دارد که مذهب آنها از اسلام شیعه سرچشمه می‌گیرد.

از زمان سرنگونی اسد در سال ۲۰۲۴، دیدبان حقوق بشر و مردم عادی سوریه در حمص از آدم‌ربایی‌ها و قتل‌هایی که اعضای جامعه اقلیت را هدف قرار داده، گزارش داده‌اند.

مناطق ساحلی سوریه در ماه مارس شاهد قتل عام غیرنظامیان علوی بود و مقامات، حامیان مسلح اسد را به دامن زدن به خشونت با حمله به نیروهای امنیتی متهم کردند.

یک کمیسیون ملی تحقیق، اعلام کرد که حداقل ۱۴۲۶ نفر از اعضای جامعه اقلیت در آن زمان کشته شدند، در حالی که دیده‌بان حقوق بشر سوریه این تعداد را بیش از ۱۷۰۰ نفر اعلام کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن