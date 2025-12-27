بی‌میلی‌ واشنگتن‌ با وجود اقدام‌ اسرائیل‌ و فشار کنگره‌

3 ساعت پیش

دونالد ترامپ‌، رئیس‌جمهور ایالات‌ متحده‌ی‌ آمریکا، اعلام‌ کرد که‌ در حال‌ حاضر هیچ‌ برنامه‌ای‌ برای‌ به‌رسمیت‌ شناختن‌ استقلال‌ «سومالی‌لند» ندارد. این‌ موضع‌ ترامپ‌ در حالی‌ بیان‌ می‌شود که‌ اسرائیل‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ کشور، به‌طور رسمی‌ این‌ دولت‌ تازه‌تاسیس‌ را به‌رسمیت‌ شناخته‌ است‌.

ترامپ‌ در مصاحبه‌ای‌ با روزنامه‌ی‌ «واشنگتن‌ پست‌»، گفت که موضع‌گیری‌ وی‌ با موضع‌گیری بنیامین‌ نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل‌، متفاوت‌ است‌. هنگامی‌ که‌ درباره‌ی‌ به‌رسمیت‌ شناختن‌ سومالی‌لند از ترامپ‌ سؤال‌ شد، وی‌ با لحنی‌ کوتاه‌ و بی‌اشتیاق‌ پاسخ‌ داد: «به‌ سادگی‌: خیر، در این‌ مقطع‌ زمانی‌ نه‌.» ترامپ‌ تأکید کرد که‌ اولویت‌ گفتگوهای‌ او با نتانیاهو بر وضعیت‌ غزه، تلاش‌ها برای‌ آتش‌بس‌ و بازسازی‌ منطقه‌ متمرکز خواهد بود.

در خصوص‌ پیشنهاد سومالی‌لند مبنی‌ بر میزبانی‌ یک‌ پایگاه‌ دریایی‌ آمریکا در نزدیکی‌ دروازه‌ی‌ راهبردی‌ دریای‌ سرخ‌، ترامپ‌ اهمیت‌ این‌ پیشنهاد را ناچیز شمرد و آن‌ را «هیچ‌ چیز خاصی‌» ندانست‌، هرچند افزود که‌ «همه‌ چیز در دست‌ بررسی‌ است‌». پیش‌تر سومالی‌لند آمادگی‌ خود را برای‌ ارائه‌ی‌ دسترسی‌ به‌ پایگاه‌ دریایی‌ به‌ آمریکا در نزدیکی‌ تنگه‌ی‌ باب‌المندب‌ و همچنین‌ دسترسی‌ به‌ مواد معدنی‌ حیاتی‌ اعلام‌ کرده‌ بود.

این‌ بی‌میلی‌ ترامپ‌ در حالی‌ است‌ که‌ در داخل‌ آمریکا و در کنگره‌، برخی‌ از هم‌پیمانان‌ جمهوری‌خواه وی‌ برای‌ به‌رسمیت‌ شناختن‌ سومالی‌لند فشار می‌آورند. تعدادی‌ از نمایندگان‌ جمهوری‌خواه، پیش‌نویس‌ طرحی‌ با عنوان‌ «قانون‌ استقلال‌ جمهوری‌ سومالی‌لند» را با هدف‌ وادار کردن‌ واشنگتن‌ برای‌ تغییر موضع‌ خود نسبت‌ به‌ این‌ منطقه‌، تهیه‌ کرده‌اند.

نتانیاهو پیش‌تر در روز جمعه‌، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، اعلام‌ کرده‌ بود که‌ کشورش‌ سومالی‌لند را به‌رسمیت‌ خواهد شناخت‌ و متعهد شده‌ بود که‌ در دیدار روز دوشنبه‌ی‌ خود با ترامپ‌، از وی‌ بخواهد که‌ همانند اسرائیل‌ از این‌ دولت‌ حمایت‌ کند. نتانیاهو همچنین‌ پیش‌تر در یک‌ تماس‌ ویدئویی‌ با عبدالرحمن‌ محمد عبدالله‌، رئیس‌جمهور سومالی‌لند، اطلاع‌ داده‌ بود که‌ تلاش‌ خواهد کرد سومالی‌لند را به‌ «پیمان‌های‌ ابراهیم‌» ملحق‌ کند و این‌ موضوع‌ را با ترامپ‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار خواهد داد.