تکاپوی فشردهی شیعه و سنی برای تعیین نامزدهای پستهای کلیدی پارلمان عراق
جریانهای سیاسی اصلی شیعه و سنی، نشستهای خود را برای نهاییکردن نامزدهای پستهای حاکمیتی تشدید کردهاند
در حالی که موعد نخستین نشست ششمین دورهی پارلمان عراق نزدیک میشود، احزاب سیاسی عمدهی شیعه و سنی، نشستهای خود را برای یکسرهکردن نامزدهایشان برای پستهای حاکمیتی افزایش دادهاند.
چارچوب هماهنگی شیعیان امروز شنبه، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵، جلسهای مهم برگزار میکند. یک منبع از چارچوب هماهنگی به کوردستان۲۴ اعلام کرد که این نشست که قرار بود روز دوشنبه، ۲۹ همین ماه، برگزار شود؛ به دلیل نزدیکشدن به موعد نخستین نشست دورهی ششم پارلمان، به امروز پیش انداخته شده است. این منبع افزود که نشست امروز ویژهی تعیین نامزد نخستوزیر نیست، بلکه برای مشخصکردن نامزد پست معاون اول رئیس پارلمان است. این پست سهم شیعیان است و طرفین چارچوب هماهنگی میخواهند پیش از نشست پارلمان، نامزد خود را نهایی کنند. همچنین، این منبع اشاره کرد که تاکنون طرفین چارچوب هماهنگی شیعیان بر سر نامزد نخستوزیر به هیچ توافقی دست نیافتهاند.
از سوی دیگر، قرار است امروز شنبه نیز "شورای سیاسی ملی اهل سنت" تشکیل جلسه دهد. فیصل عیساوی، از رهبران ائتلاف عزم، به کوردستان۲۴ گفت که این نشست برای تعیین نامزدی برای پست ریاست پارلمان عراق پیش از موعد نشست دورهی جدید است. به گفتهی این رهبر ائتلاف عزم، اهل سنت تمام تلاش خود را میکنند تا بر سر یک نامزد به توافق برسند. در غیر این صورت، با دو نامزد، یعنی مثنی سامرائی و محمد حلبوسی، در نشست پارلمان شرکت خواهند کرد. در این حالت، هر نامزدی در پارلمان تلاش خواهد کرد تا بیشترین حمایت را برای تضمین پست به دست آورد.
پس از انتخابات پارلمانی عراق، احزاب سیاسی مشغول گفتوگو برای تشکیل دولت جدید و تقسیم پستهای حاکمیتی شدهاند. بر اساس سنت سیاسی در عراق، پست ریاست پارلمان برای اهل سنت، نخستوزیری برای شیعیان و ریاست جمهوری برای کوردها است.
دورهی ششم پارلمان عراق در حالی آغاز به کار میکند که هنوز طرفین بر سر تعیین نامزدها برای پستهای کلیدی به توافق نهایی نرسیدهاند. انتظار میرود نشستهای امروز شیعیان و اهل سنت گامی مهم در راستای یکسرهکردن بخشی از این پستها، به ویژه پستهای ریاست پارلمان باشد، آن هم در حالی که رقابتی شدید در درون هر دو طیف شیعه و سنی برای به دست آوردن این پستها وجود دارد.