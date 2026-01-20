محمد شکری: مسرور بارزانی وضعیت روژآوا را با رهبران جهان بررسی کرده است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان در جریان مشارکت در داووس۲۰۲۶، گفت که نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در تمام نشست‌هایش با رهبران جهان، خطراتی را که روژآوا را تهدید می‌کنند بررسی کرده و بر حفظ حقوق مردم کورد تاکید کرده است.

سه‌‌شنبه ۲۰ ژانویه، محمد شکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد – داووس۲۰۲۶، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: شرکت هیئت دولت اقلیم کوردستان در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، نشان دهنده اهمیت دادن به جایگاه اقلیم کوردستان است تا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کشورها تقویت کند.

وی افزود: این یک فرصت است تا توجه شرکت‌های جهان را به اقلیم کوردستان جلب کنیم و در زمینه فن‌آوری و در بخش‌های کشاورزی و صنعت و بخش‌های دیگر توافق مهم امضا کنیم. خانه کوردستان در داووس درباره این توافق‌ها گفت‌وگو می‌کند و با پژوهشگران و شرکت‌ها دیدار می‌کنیم.

محمد شکری گفت: مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدارهایش با رهبران جهان همیشه بر حفظ حقوق مردم کورد تاکید کرده است، به خصوص اینبار که وضعیت روژآوا پیش آمده، با همه رهبران در خصوص آن گفت‌وگو کرده است.

همچنین اظهار داشت: گفت‌وگوهای نخست‌وزیر با رهبران جهان درباره وضعیت روژآوا در آینده نتایج مثبت به بار خواهد آورد، زیرا این رهبران احترام بسیاری برای مسرور بارزانی و پیام‌های پرزیدنت مسعود بارزانی قائل هستند.

