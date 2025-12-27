ازسرگیری پروازهای پگاسوس میان استانبول و سلیمانیه
پس از لغو ممنوعیت پروازها از سوی ترکیه، هواپیمایی پگاسوس روز، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵، پروازهای خود را بین استانبول و سلیمانیه از سر گرفت.
بخش روابط عمومی و اطلاعرسانیی فرودگاه بینالمللیی سلیمانیه روز شنبه، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵، در بیانیهای اعلام کرد که خطوط هواییی پگاسوس، پروازهای هوایی خود را از استانبول به سلیمانیه از سر گرفته است.
این بخش همچنین اعلام کرد که از امروز، خطوط هوایی پگاسوس، پروازهای هوایی خود را در مسیر "استانبول-سلیمانیه-استانبول" به فرودگاه بینالمللیی سلیمانیه از سر میگیرد و پگاسوس هفتهای سه پرواز خواهد داشت.
روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵، بخش روابط عمومی و اطلاعرسانیی فرودگاه بینالمللی سلیمانیه در بیانیهای اعلام کرده بود که بر اساس جدول ارسالی از سوی "خطوط هوایی پگاسوس" به فرودگاه بینالمللیی سلیمانیه، قرار است در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵، پروازهای هوایی میان استانبول-سلیمانیه-استانبول آغاز شود.
همچنین اعلام شد که قرار است پگاسوس هفتهای سه پرواز هوایی انجام دهد.
ازسرگیری این پروازها پس از آن است که ترکیه در ماه اکتبر ۲۰۲۵، ممنوعیت پروازها به فرودگاه سلیمانیه را لغو کرد. این تصمیم پس از مدتی توقف پروازها اتخاذ شد؛ ترکیه در آوریل سال ۲۰۲۳ پروازها را متوقف کرده بود.
لغو ممنوعیت پروازها باعث شده است تا چندین خط هوایی دیگر ترکی، مانند ترکیش ایرلاین، نیز پروازهای خود را به سلیمانیه از سر بگیرند. این امر پویایی تجاری و گردشگری میان اقلیم کوردستان و ترکیه را احیا کرده است.