درپی تشدید بحران برق در بغداد تلاشها برای از سرگیری واردات گاز از ایران ادامه دارد
تهران، اولویتِ نیازهای داخلی را دلیل کاهش صادرات به ایران میداند
وزارت برق عراق اعلام کرد که صادرات گاز ایران به این کشور بهطور کامل متوقف شده است. این توقف که در روزهای پایانی دسامبر ٢٠٢٥ (اوایل دیماه ١٤٠٤) رخ داد، به دلیل آنچه ایران "شرایط اضطراری" و افزایش تقاضای داخلی در فصل سرد اعلام کرده، صورت گرفته است. این رویداد، شبکهی برق عراق را با کاهش ٤٠٠٠ تا ٤٥٠٠ مگاواتی توان تولید مواجه کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام در وزارت برق عراق گزارش کرد که ایران زمان مشخصی برای ازسرگیری صادرات گاز تعیین نکرده است. با این حال، علی نوری، مهندس این وزارتخانه، پیشبینی کرد که صادرات گاز ظرف یک هفتهی آینده از سر گرفته شود. پیشتر نیز در دسامبر ٢٠٢٥، صادرات گاز ایران پس از دو هفته توقف به دلیل تعمیرات خط لوله، با حجم اولیهی حدود ٥ میلیون متر مکعب در روز از سر گرفته شده بود.
مسئولان وزارت برق عراق اعلام کردند که میزان تقاضای برق در کشور در ساعات اوج مصرف زمستانی به حدود ٤٨ هزار مگاوات میرسد، در حالی که تولید داخلی حدود ٢٧ هزار مگاوات است؛ این موضوع عراق را ناچار میکند برای جبران کسری به واردات انرژی متکی باشد. وزارت برق عراق برای مقابله با این کمبود، با هماهنگی وزارت نفت این کشور، به استفاده از سوختهای جایگزین داخلی روی آورده تا نیروگاهها همچنان فعال بمانند و تولید برق تحت کنترل باشد.
محمدکاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، در یک گفتوگوی تلویزیونی به تشریح آخرین وضعیت همکاریهای انرژی و مالی میان دو کشور پرداخت. وی با اشاره به مفاد قرارداد گازی تهران و بغداد تأکید کرد که تأمین نیازهای داخلی ایران در فصل سرما اولویت اصلی است و صادرات حداکثری معمولاً در فصل تابستان انجام میشود. سفیر ایران همچنین از عملکرد دولت محمد شیاع سودانی در پروندهی تسویهی حسابهای مالی میان دو کشور تمجید کرد و گفت: «دولت فعلی عراق در مقایسه با دولتهای گذشته، عملکرد بسیار بهتری در زمینهی پرداخت دیون و بدهیهای مربوط به صادرات گاز ایران داشته است و تعداد دفعات و حجم مبالغ دریافتی از بغداد در دوران نخستوزیری السودانی افزایش چشمگیری یافته است.»