محمد حاجی محمود: مششعار برادری کورد و عرب واقعی نیست

دبیرکل حزب سوسیالیست دموکرات کوردستان تاکید کرد که بغداد سه ماه حقوق کارمندان اقلیم را نپرداخته است

3 ساعت پیش

محمد حاجی محمود، دبیرکل حزب سوسیالیست دموکرات کوردستان، روز شنبه، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵، در سخنرانی‌اش در سومین دیدار گُلِه‌خانَه، اظهار داشت که در سال‌های گذشته چندین توافق سیاسی با بغداد امضا شده است، اما تمامی آن‌ها به بهای تضییع حقوق ملت کورد بوده است.

او اشاره کرد که دولت مرکزی در طول سال ۲۰۲۵، حقوق سه‌ماهه کارمندان بخش دولتی در اقلیم کوردستان را تأمین نکرده است. این امر نشانه‌ای از تداوم مشکلات مالی است، درحالی‌که حاجی محمود بر این نکته تأکید کرد که مشکل اصلی از جانب بغداد است که نمی‌خواهد مشکلات خود را با کورد حل‌وفصل کند.

حاجی محمود در بخش دیگری از سخنان خود به پایداری اراده‌ی ملت‌ها اشاره کرد و گفت که واقعیت ثابت کرده است که فشارها نمی‌توانند اراده‌ی یک ملت را بشکنند، همان‌گونه که با وجود تمامی تلاش‌ها، هیچ‌کس نتوانسته حماس را از بین ببرد. این نشان می‌دهد که استراتژی‌های نظامی و سیاسی در تحمیل واقعیت‌های زورمدارانه محدودیت دارند.

هم‌زمان، دبیرکل حزب سوسیالیست از شعارهای سیاسی که از برادری کورد و عرب سخن می‌گویند، انتقاد کرد و اظهار داشت که این‌گونه گفتارها تنها شعارهای بی‌محتوا هستند و در واقع به طور عملی پیاده نشده‌اند. از این رو، او خواستار یک تحلیل واقع‌بینانه از صحنه‌ی سیاسی عراق شد که به دور از شعارهای پرزرق‌وبرق باشد و حقایق را همان‌گونه که هستند، ببیند.