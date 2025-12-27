یک شهروند اهل شمال کوردستان با چاقو در هتلی در مرکز شهر سلیمانیه به قتل رسیده است

1 ساعت پیش

منبعی در مرکز هماهنگی روابط مدیریت بحران‌های استان سلیمانیه فاش کرد که ظهر امروز جسد یک شهروند اهل شمال کوردستان در هتلی در سلیمانیه کشف شده است.

این منبع افزود که در مورد وجود جسدی در هتل "تاج پاشا" واقع در بازار شهر سلیمانیه به آن‌ها اطلاع داده شده است.

او همچنین گفت: مقتول اهل شمال کوردستان است و تاکنون دلیل حادثه مشخص نیست، اما آثار چاقو بر روی جسد او نمایان است.

علاوه بر این، اشاره شد که تیم‌های پلیس و ادله‌ی جنایی به محل حادثه رفته و تحقیقات آغاز شده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، مقتول بالای ۲۵ سال سن دارد و قرار است تا مدت کوتاهی دیگر پلیس سلیمانیه توضیحات لازم را منتشر کند.