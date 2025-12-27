مرگ دلخراش دو کولبر در بهمن در حومهی شهر سردشت
افزایش آمار قربانیان کولبری در مناطق صعبالعبور دو نفر دیگر نیز مجروح شدند
دو کولبر در مناطق صعبالعبور میراوه در شهر سردشت، بر اثر بهمن برف جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.
شنبه، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵، آمار قربانیان رویداد شب گذشتهی میراوه در شهر سردشت افزایش یافت؛ پس از کشف اجساد، هویت دومین کولبر جانباخته نیز آشکار شد. گروهی از کولبران، روز جمعه، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، در هنگام عبور از مناطق مرزی میراوهی سردشت، دچار بهمن برف شدند. به دلیل سختی رویداد و نامساعدبودن شرایط جوی، چهار کولبر زیر برف گرفتار شدند.
منابع خبری تأیید کردند که در این رویداد، دو کولبر جان خود را از دست دادهاند و دو نفر دیگر نیز زخمی شدهاند. وضعیت سلامتی مجروحان تحت نظر است، اما تا کنون هویتهایشان به طور رسمی اعلام نشده است.
هویت قربانیان:
- خسرو حمزهپور، اهل روستای دولهگرمی سردشت.
- کمال خضری، اهل شهر پیرانشهر و پدر سه فرزند.
با استناد به دادهها، در شش ماههی نخست امسال، خشونت و حوادث طبیعی باعث قربانیشدن تعداد قابل توجهی از کولبران شدهاند.
مجموع قربانیان: در این مدت، ۳۷ کولبر در استانهای ارومیه، سنندج (کوردستان) و کرمانشاه قربانی شدهاند.
دستهبندی قربانیان: از این تعداد، ۱۷ کولبر جان خود را از دست دادهاند و ۲۰ کولبر نیز زخمی شدهاند.