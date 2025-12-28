دادگاه عالی جنایی عراق، حکم اعدام یک افسر سابق رژیم بعث را به اتهام مشارکت در نسل‌کشی بارزانی‌ها صادر کرد

3 ساعت پیش

دادگاه عالی جنایی عراق، روز یکشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، با صدور رأی خود، یکی از افسران پیشین رژیم بعث عراق را به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین یک متهم دیگر را به حبس ابد محکوم کرد.

در جلسه‌ی دادگاه که به ریاست قاضی سعد خزعل جاسم لامی و با عضویت قاضیان علی کمال جابر، محمد عبدالرضا حطاب، فراس محمود اسماعیل و باسم صالح محمد برگزار شد، دو افسر سابق رژیم بعث به نام‌های شاکر طه یحیی غفور الدوری و سعدون صبری جمیل جمعه القیسی، به اتهام دست‌داشتن در عملیات انفال بارزانی‌ها محاکمه شدند.

جزئیات احکام دادگاه

دادگاه به اتفاق آرا، حکم اعدام با چوبه‌ی دار را برای متهم شاکر الدوری صادر کرد. این حکم بر اساس مواد ۱۲ و ۱۵ قانون دادگاه عالی جنایی عراق شماره‌ی ۱۰ سال ۲۰۰۵، و همچنین ماده‌ی ۴۰۶ قانون مجازات عراق شماره‌ی ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ صادر شده‌است. الدوری به اتهام مشارکت در عملیات اعدام دسته‌جمعی بارزانی‌ها و دفن آنان در گورهای دسته‌جمعی در منطقه‌ی فلوجه/سقلاویه، که به عنوان جنایت نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی شده‌، محکوم شده‌است.

همچنین، دادگاه حکم حبس ابد را برای متهم سعدون القیسی، بر اساس همین مواد قانونی ذکرشده، صادر کرد. دادگاه همچنین رأی داد که پس از اتمام دوره‌ی محکومیت، القیسی آزاد نخواهد شد، زیرا در پرونده‌ی دیگری نیز محکومیت دارد.

حق فرجام‌خواهی و جبران خسارت

دادگاه اعلام کرد که پرونده‌ی محکوم به اعدام، ظرف ده (۱۰) روز به دادگاه تجدیدنظر فدرال ارجاع داده خواهد شد. همچنین، هر دو محکوم حق دارند ظرف سی (۳۰) روز نسبت به رأی صادره فرجام‌خواهی کنند.

علاوه بر این، دادگاه حق شاکیان خصوصی را برای پیگیری جبران خسارت مادی در دادگاه‌های مدنی، پس از نهایی‌شدن مراحل دادرسی و تأیید حکم، محفوظ دانست.

این تصمیم به اتفاق آرای اعضای دادگاه و به صورت علنی در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ صادر شده‌است.