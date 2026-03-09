جان‌باختن ۱۴ پناهجو در پی برخورد با کشتی گارد ساحلی آنتالیا

در پی وقوع حادثه برای قایق حامل پناهجویان غیرقانونی در سواحل شهرک «دمره» واقع در استان آنتالیای ترکیه، ۱۴ نفر جان خود را از دست دادند.

خلوصی شاهین، استاندار آنتالیا، روز دوشنبه ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که تیم‌های گارد ساحلی در ساعت ۰۶:۰۰ صبح، یک قایق حامل پناهجویان افغانستانی (شامل زنان و کودکان) را شناسایی کردند. به گفته‌ی وی، این قایق به فرمان ایست توجه نکرده و حین تلاش برای فرار، به دلیل سرعت بالا و مانورهای خطرناک، با کشتی گارد ساحلی برخورد کرده است.

در پی این تصادف، شماری از پناهجویان به داخل دریا سقوط کردند. تاکنون پیکر ۱۴ پناهجو کشف شده و ۷ نفر نیز توسط تیم‌های امدادی نجات یافته‌اند. همچنین ۱۴ پناهجوی دیگر که خود را به ساحل رسانده بودند، توسط نیروهای ژاندارمری بازداشت شدند. تحقیقات قضایی و اداری درباره‌ی چگونگی وقوع این حادثه تحت نظارت دادستانی آغاز شده است.