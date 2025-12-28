با تشدید فشارهای ترکیه و دمشق بر نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، سیاستمداران کورد تنها راه‌حل برای برقراری ثبات در سوریه را ایجاد یک سیستم فدرال می‌دانند.

3 ساعت پیش

اخیراً دولت ترکیه و دمشق فشارهای خود را بر نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) شدت بخشیده‌اند. هدف این فشارها، اجرای توافق ۱۰ مارس است و رسانه‌های ترکیه نیز به طور مداوم از احتمال یک عملیات نظامی علیه هسد سخن می‌گویند.

مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل هسد، در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که آن‌ها به توافقات پایبند هستند. وی همچنین گفته بود که در مورد ادغام نیروهای نظامی به تفاهم مشترک رسیده‌اند؛ اما دمشق این اظهارات را تکذیب کرده و هرگونه نتیجه‌ی عملی یا توافقی از این دست را رد کرد.

در همین حال، علاءالدین آراس، عضو شورای حزب سوسیالیست کوردستان (پسکه‌)، اشاره کرد که کوردهای روژاوای کوردستان خواهان یک جایگاه سیاسی ویژه‌ی خود هستند. آراس افزود که وجود یک سیستم متمرکز در سوریه، مشکلات را حل نخواهد کرد.

آدم گه‌وری، نماینده‌ی پیشین هدپ اظهار داشت که به دلیل دخالت ترکیه، ایران و آمریکا، آرامش در سوریه برقرار نخواهد شد. گه‌وری گفت: «به دلیل کوردها، رژیم سوریه ضعیف شد و آرامش به منطقه بازگشت.» وی تنها راه‌حل برای تأسیس سوریه‌ای دموکراتیک را اجرای یک سیستم فدرال می‌داند.

آنکارا بر این اصرار دارد که هسد با تمام نهادهای خود به اداره و ارتش سوریه بپیوندد. همچنین، ترکیه درخواست می‌کند که هسد بر اساس فراخوان پیشین عبدالله اوجالان، همه‌ی سلاح‌های خود را زمین بگذارد.

در نهایت، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، اعلام کرد که آن‌ها نمی‌خواهند عملیات نظامی علیه ه.س.د انجام دهند. این اظهارات پس از سفر فیدان و رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه به دمشق مطرح شد.

خروج نیروهای ترکیه از خاک سوریه، به عنوان شرط اصلی هر توافقی در نظر گرفته می‌شود. این وضعیت، سرنوشت کوردها و مناطق شمال و شرق سوریه را در یک شرایط پیچیده و در انتظار رویدادهای آتی قرار داده‌است.