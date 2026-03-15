وزارت خارجهی عراق: به هیچ حملهای علیه نمایندگیهای دیپلماتیک اجازه نمیدهیم
بغداد از آغاز تحقیقات دربارهی حملات اخیر به برخی نمایندگیها خبر داد
بغداد با تأکید بر تعهد خود به حفاظت از مأموریتهای دیپلماتیک، از آغاز تحقیقات دربارهی حملات اخیر به برخی نمایندگیها خبر داد.
وزارت خارجه عراق روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) در بیانیهای رسمی، هرگونه حمله و تعرض به نمایندگیهای دیپلماتیک و کنسولگریها در خاک عراق را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه تأکید شده است که دولت عراق به تأمین امنیت و سلامت همه هیئتها و نمایندگیهای دیپلماتیک و کارکنان آنها، بر پایه قوانین بینالمللی و توافقنامههای دیپلماتیک، پایبند است.
وزارت خارجه عراق اعلام کرد به دستور نخستوزیر، نهادهای ذیربط بررسی دقیق حملات صورتگرفته علیه برخی مأموریتهای دیپلماتیک را آغاز کردهاند و قرار است نتایج این تحقیقات به مقامات عالیرتبه ارائه شود تا اقدامات قانونی لازم علیه عاملان آن اتخاذ گردد.
در پایان این بیانیه آمده است که دولت و دستگاههای امنیتی عراق به هیچوجه در برابر اقدامات خشونتآمیز چشمپوشی نخواهند کرد و همه تدابیر لازم را برای حفظ امنیت و ثبات کشور بهکار خواهند گرفت.