مقام ارشد ایرانی: برای پایان دادن به جنگ دو شرط داریم
یک مقام ایرانی پایان دادن جنگ را به پرداخت خسارت از سوی آمریکا به ایران ربط داد
محسن رضایی گفت تهران تنها در صورتی به توقف جنگ میاندیشد که آمریکا همهی خسارتها را جبران کند و نیروهایش بهطور کامل از خلیج فارس خارج شوند.
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، اعلام کرد تصمیم درباره پایان دادن به جنگ در اختیار تهران است و جمهوری اسلامی فقط در صورت تحقق دو شرط مشخص، به توقف درگیریها خواهد اندیشید.
رضایی در اظهاراتی درباره احتمال پایان جنگ گفت ایران تنها زمانی به پایان درگیری فکر میکند که نخست، ایالات متحده آمریکا بهطور کامل همه خسارتهای واردشده به ایران را جبران کند.
او در توضیح شرط دوم نیز گفت تهران به تضمین صددرصدی برای آینده نیاز دارد و این تضمین بدون خروج کامل نیروهای آمریکایی از خلیج فارس ممکن نیست.
