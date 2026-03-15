عراق تدابیر امنیتی در سواحل و بنادر خود را تشدید کرد

2 ساعت پیش

فرماندهی نیروی دریایی عراق پس از حمله به دو نفتکش، سطح آماده‌باش دریایی را افزایش داد و حفاظت از آب‌های سرزمینی و بنادر نفتی و تجاری را در اولویت قرار داد.

نیروی دریایی عراق روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد در پی تحولات امنیتی منطقه و پس از هدف قرار گرفتن دو نفتکش، سطح آماده‌باش نیروهای دریایی و تدابیر نظامی در آب‌های عراق افزایش یافته است.

مازن عبد الواحد کبیان، فرمانده نیروی دریایی عراق، دستور داده است آمادگی نیروها به‌منظور حفظ امنیت آب‌های سرزمینی و حفاظت از بنادر نفتی و تجاری کشور افزایش یابد.

براساس بیانیه فرماندهی نیروی دریایی، این تصمیم در چارچوب بازدیدهای میدانی مستمر از مناطق تحت مسئولیت این نیرو اتخاذ شده است. در همین راستا، فرمانده نیروی دریایی از بندر بزرگ فاو و یگان حفاظت از این بندر بازدید کرده و گزارشی درباره مأموریت‌های تیپ دوم دریایی در حفاظت از آب‌های سرزمینی دریافت کرده است.

در ادامه‌ی این بازدید، او با یک شناور پشتیبانی، از موج‌شکن، خور عبدالله و نیز وضعیت دو نفتکشی که پیش‌تر هدف حمله قرار گرفته بودند، بازدید کرده و سپس به منطقه انتظار دریایی (SPM3) رفته است.

در این بیانیه آمده است که فرمانده نیروی دریایی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و توصیه‌های تازه برای ارتقای آمادگی رزمی و حفاظت از بنادر نفتی و تجاری ــ که شاهرگ اقتصادی عراق به‌شمار می‌روند ــ صادر کرده است.

هم‌زمان، او بر بهبود وضعیت معیشتی نیروها و سامان‌دهی امور اداری یگان‌های دریایی نیز تأکید و از نقش ملی این نیروها در حفاظت از امنیت آب‌های عراق تقدیر کرده است.