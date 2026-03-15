وزارت پیشمرگه: هیچ حملهای علیه حشد الشعبی انجام ندادهایم
نیروی پیشمرگه بخشی از درگیریهای نظامی جاری در منطقه نیست
وزارت پیشمرگه هرگونه نقشآفرینی نیروهای خود در حمله به یکی از پایگاههای حشد الشعبی در مرز استان صلاحالدین را رد کرد و گفت پیشمرگه بخشی از درگیریهای نظامی جاری در منطقه نیست.
وزارت پیشمرگه دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) با انتشار بیانیهای رسمی، گزارشهای منتشرشده در برخی رسانهها و صفحات مجازی مبنی بر مشارکت نیروهای پیشمرگه در حمله به یکی از پایگاههای حشد شعبی در مرز استان صلاحالدین را بهطور کامل رد کرد.
در این بیانیه آمده است که این خبرها و ادعاها بهشدت تکذیب میشوند و نیروهای پیشمرگه به هیچ عنوان بخشی از تنشها و درگیریهای نظامی موجود در منطقه نیستند.
وزارت پیشمرگه تأکید کرد نیروهای این وزارتخانه در هیچ اقدام نظامی علیه هیچ طرفی مشارکت نداشتهاند و مأموریت اصلی آنها حفظ امنیت و ثبات است.
در ادامه این بیانیه آمده است که پیشمرگه به همکاری و هماهنگی مشترک با نیروهای امنیتی عراق پایبند است و در همین چارچوب به ایفای وظایف خود ادامه میدهد.