سفارت آمریکا در بغداد از شهروندانش خواست عراق را ترک کنند
سفارت ایالات متحده در بغداد روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ با انتشار هشدار امنیتی فوری، از شهروندان آمریکایی خواست در اسرع وقت خاک عراق را ترک کنند.
در این هشدار آمده است که شبهنظامیان وابسته به ایران حملات بیضابطهای را علیه شهروندان و منافع آمریکا در نقاط مختلف عراق انجام دادهاند و در حال حاضر، منطقه سبز بغداد بسته شده و اطراف فرودگاه بینالمللی بغداد و کنسولگری عمومی آمریکا نیز بهطور مستمر هدف حمله قرار میگیرد.
آمریکا همچنین سطح هشدار سفر به عراق را به «سطح چهار» یعنی «سفر نکنید» افزایش داده و علت این تصمیم را وجود خطر تروریسم، آدمربایی، درگیری مسلحانه و ناآرامیهای مدنی، همراه با محدودیت توان سفارت در ارائه کمکهای اضطراری، اعلام کرده است.
بر پایه این هشدار، گروههای مسلح نه فقط پایگاههای نظامی، بلکه نمایندگیهای دیپلماتیک، شرکتهای آمریکایی، زیرساختهای انرژی و حتی هتلهایی را که اتباع خارجی در آنها اقامت دارند هدف قرار میدهند.
سفارت آمریکا افزوده است که در حال حاضر پروازهای تجاری از عراق متوقف شده و از شهروندان آمریکایی خواسته شده است، در صورت امکان و با رعایت اصول ایمنی، از راه گذرگاههای زمینی به سمت اردن، کویت، عربستان سعودی یا ترکیه از عراق خارج شوند؛ زیرا احتمال بسته شدن این مرزها نیز در هر لحظه وجود دارد.
در پایان این هشدار آمده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه، حفاظت از جان شهروندان آمریکایی را در اولویت قرار دادهاند و دولت آمریکا آماده است اطلاعات لازم را برای تسهیل خروج اتباع خود فراهم کند.