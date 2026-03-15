بە گفته‌ی سودانی نیروهای عراقی چندین عملیات تروریستی را خنثی کرده‌اند

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره‌ی جنگ فقط در اختیار نهادهای رسمی دولت است و هشدار داد حمله به پایگاه‌های دیپلماتیک و نیروهای ائتلاف، تبعات سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) در دیدار با شماری از شخصیت‌های دینی، بر این نکته تأکید کرد که تصمیم درباره ورود به جنگ یا گسترش درگیری‌ها، فقط در صلاحیت دولت و نهادهای رسمی کشور است.

براساس بیانیه‌ی دفتر نخست‌وزیری عراق، سودانی گفت عراق در حال حاضر با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است و دولت با هماهنگی همه طرف‌ها در تلاش است کشور را از این مرحله حساس عبور دهد.

او هشدار داد که دامنه‌ی جنگ گسترش یافته و همه‌ی طرف‌ها در معرض تهدیدی ناگهانی قرار گرفته‌اند؛ تهدیدی که می‌تواند تمامی پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی منطقه را با خطر مواجه کند.

نخست‌وزیر عراق تصریح کرد تداوم عملیات نظامی، وضعیت امنیتی منطقه را بیش از پیش وخیم می‌کند و بار دیگر تأکید کرد که تصمیم جنگ فقط در اختیار دولت و نهادهای آن است.

سودانی همچنین گفت حمله به مقر نمایندگی‌های دیپلماتیک و پایگاه‌های نیروهای ائتلاف، عراق را با پیامدهای خطرناکی روبه‌رو می‌کند و دولت از طریق نهادهای قانونی خود، پیگیری و بازخواست عاملان این اقدامات محکوم و مردود را ادامه خواهد داد.

او افزود نیروهای امنیتی عراق چندین عملیات را که هدف آن‌ها حمله به مراکز اقتصادی یا نمایندگی‌های دیپلماتیک بوده، خنثی کرده‌اند.

نخست‌وزیر عراق در ادامه از تداوم تلاش‌های دیپلماتیک بغداد در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای متوقف کردن این جنگ ویرانگر سخن گفت؛ به‌ویژه در شرایطی که عراق هم‌اکنون ریاست نشست عربی را بر عهده دارد.

سودانی در بخش دیگری از سخنانش، درباره لبنان نیز اظهار داشت که تجاوزهای اسرائیل و آواره شدن ۹۰۰ هزار شهروند لبنانی، یکی دیگر از عوامل تشدید بحران‌های منطقه‌ای است. او همچنین با انتقاد شدید از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت نتانیاهو منطقه را وارد جنگی بی‌سابقه کرده و حتی از به‌کارگیری سلاح‌های ممنوعه نیز ابایی ندارد.