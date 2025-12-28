پزشکیان: ایران در «جنگ تمامعیار» با غرب قرار دارد
رئیسجمهور ایران در گفتوگو با وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، جنگ کنونی با آمریکا، اسرائیل و اروپا را پیچیدهتر از جنگ ایران و عراق خواند
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در گفتوگویی با وبسایت رسمی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تأکید کردهاست که ایران از هر جهت در یک «جنگ تمامعیار» با آمریکا، اسرائیل و اروپا قرار دارد؛ جنگی که به باور او ماهیتی متفاوت از جنگ ایران و عراق دارد.
او با مقایسهی این دو دوره گفتهاست: «در جنگ با عراق وضعیت معلوم بود. او موشک میزد، من هم معلوم بود کجا را میزنم. این جنگ خیلی پیچیدهتر و سختتر از آن جنگ است.»
به گفتهی رئیسجمهور ایران، «محاصرهی همهجانبه» از سوی کشورهای غربی، ایران را در تنگنای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی قرار داده و این فشارها سطح توقعات جامعه را بالا بردهاست. با این حال، او مدعی است که چنین شرایطی «انسجام و وحدت داخلی» را تقویت کردهاست.
پزشکیان میگوید با وحدت ملی «هیچ کشوری نمیتواند ایران را زمینگیر کند» و این وحدت امکان عبور از مشکلات را فراهم میکند، هرچند به گفتهی او «برخی مشکلات به این سادگی قابل حل نیست».
او تأکید میکند که کشورهای غربی در مواجهه با ایران «با محاسبهی دقیق» وارد شدهاند و در عرصههای اقتصادی، نظامی، سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی برای اعمال فشار برنامهریزی کردهاند.
رئیسجمهور ایران در بخش دیگری از سخنانش میگوید جمهوری اسلامی به جای غرب، روابط خود را با همسایگان و برخی کشورهای منطقه گسترش دادهاست.
به گفتهی او، در حوزههای فرهنگی، علمی و اقتصادی، روابط ایران با کشورهایی چون آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، عمان، امارات و قطر «بهبود یافته» و مسیر ارتباطات بینالمللی کشور «علیرغم مشکلات موجود» رو به افزایش است.
پزشکیان گفت دولت فشار اقتصادی مردم را «کاملاً درک میکند». او توضیح داد که ایران پیشتر نفت را حدود ۷۵ دلار میفروخت اما اکنون نزدیک به ۵۰ دلار؛ «یعنی ۲۵ دلار کاهش در هر بشکه».
به گفتهی او، هم فشار خارجی درآمد کشور را کم کرده و هم به دلیل «شرایط جنگی»، تولید و خدمات کاهش یافتهاست.
پزشکیان افزود که دولت با مجلس در حال مذاکره است تا برای سال آینده «به هر شکل ممکن» معیشت مردم را تضمین کند. او تأکید کرد که لازم است دولت و حاکمیت دربارهی محل پرداخت و عدم پرداخت یارانهها به «تفاهم مشترک» برسند تا منابع محدود دقیقتر، صرف نیازهای ضروری مردم شود.