1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – هنرمند مجسمه‌ساز کورد، می‌گوید که به سفارش نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، بزرگترین مجسمه یادمان در سطح خاورمیانه را می‌سازد.

شوان کمال، مجسمه‌ساز کورد در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت که به سفارش مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، بزرگترین مجسمه یادمان در سطح خاورمیانه را می‌سازد.

او که اکنون ساکن کشور سوئد است، پیشرفت‌های اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه نخست‌وزیر اقلیم کوردستان دیدگاه عمیقی نسبت به مسائل دارد، گفت: عملکرد مسرور بارزانی، اقلیم کوردستان را در همه زمینه‌ها به پیش برده است.

او به جزئیات طرح مجسمه اشاره نکرد و گفت که می‌خواهد آن را برای مردم سوپرایز کند. همچنین توضیح داد که در حال طراحی مجسمه است که در سطح خاورمیانه بزرگترین خواهد بود.

این هنرمند گفت یک شاهکار میهنی خلق می‌کند و در آن از مهندسان و معماران داخلی و شرکت‌های بین‌المللی کمک می‌گیرد، به گونه‌ای که پیشرفت‌های کوردستان و شکوه آن را القا کند.

شوان کمال، هنرمند مجسمه‌ساز کورد در سال ۱۹۶۷ در شهر سیلمانیه به دنیا آمده است. در سال ۱۹۸۷ با کسب رتبه اول در رشته مجسمه‌سازی از دانشکده هنرهای زیبای سلیمانیه، فارغ‌التحصیل شده است. او در سال ۱۹۹۱ موفق به کسب مدرک لیسانس از دانشگاه هنر شده و در همان سال به عنوان معلم هنر مشغول به کار شده است.

آثار این هنرمند در اماکن عمومی و موزه‌های کشورهای اروپایی نصب و نمایش شده‌اند.

تصاویر شماری از آثار هنرمند:

ب.ن