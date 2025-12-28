در اربیل سالگرد اختراع سینماتوگراف گرامی داشته میشود
اربیل (کوردستان۲۴) – در پایتخت اقلیم کوردستان، سالگرد اختراع سینماتوگراف گرامی داشته میشود و از هنرمند پیشمرگ تقدیر میشود.
امروز یکشنبه ۲۸ دسامبر، شاخوان مصطفی، مدیر سینمای اربیل، به کوردستان۲۴ گفت که در ۱۳۰مین سالگرد اختراع سینماتوگراف، با تقدیر از پیشمرگ و هنرمند فقید کورد، زوهیر عبدالمسیح که در زمینههای رادیو، تلویزیون، تئاتر و سینما تاثیرگذار بوده است، این سالگرد را گرامی میدارند.
وی افزود در گرامیداشت سالگرد اختراع سینماتوگراف از برخی از هنرمندان و فعالان حوزه سینما در اقلیم کوردستان هم تقدیر میکنند.
مدیر سینمای اربیل گفت که در مراسم گرامیداشت، فیلم سینمایی (مثلث مرگ) به کارگردانی عدنان عثمان اکران میشود که هنرمند زوهیر عبدالمسیح در آن نقش اصلی را بازی میکند.
ب.ن