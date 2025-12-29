رئیس حزب سوسیالیست دموکرات کوردستان: بر لزوم یکپارچگی داخلی کوردها تأکید کرد

5 ساعت پیش

محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیالیست دموکرات کوردستان، روز یکشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، اظهار داشت که قانون اساسی عراق به هیچ وجه اجرا نشده است و حتی اراده‌ای برای انحلال آن در این کشور وجود دارد.

وی در برنامه‌ی "باس روز" در شبکه‌ی کوردستان ۲۴، همچنین تأکید کرد که عراق چندین بار مرتکب نقض قانونی و قانون اساسی در برابر دولت اقلیم کوردستان شده و به این نقض‌ها ادامه می‌دهد. رئیس حزب سوسیالیست دموکرات کوردستان بر لزوم یکپارچگی داخلی کوردها و اتخاذ موضعی واحد از سوی تمامی احزاب سیاسی برای دولت آینده‌ی عراق تأکید کرد. وی افزود که کوردها نقش برجسته‌ای در بنیان‌گذاری عراق نوین داشته‌اند و اکنون اقلیم کوردستان قوی‌ترین اقلیم در منطقه است. بنابراین، کوردها باید در تشکیل دولت آینده‌ی عراق صاحب نظر باشند و بر دستیابی به حقوق خویش پافشاری کنند. محمد حاجی محمود در ادامه اظهار داشت که اقلیم کوردستان تنها اقلیمی است که کشورهای منطقه با اهمیت ویژه‌ای با آن تعامل سیاسی قوی دارند و لذا کوردها باید این تعامل را ارج نهند و خود را کوچک نپندارند.