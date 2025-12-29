نجات هفت گردشگر در برف پس از هشت ساعت تلاش توسط دفاع مدنی سوران
ادارهی دفاع مدنی سوران از شهروندان و گردشگران خواست از مناطق کوهستانی دوری کنند
ادارهی دفاع مدنی سوران، روز یکشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، اعلام کرد که بیش از پنج تیم برای نجات هفت گردشگر که در حوزهی شهرک سیدکان به دلیل بارش سنگین برف گرفتار شده بودند، اعزام شدند. پس از هشت ساعت تلاش و پیادهروی تیمها در میان برف به مدت دو ساعت و با همکاری ادارات مربوطه در منطقه، گردشگران نجات یافته و همراه با تیمها به شهرک سیدکان بازگردانده شدند.
همچنین، ادارهی دفاع مدنی سوران از شهروندان و گردشگران خواست به دلیل بارش برف فراوان و کاهش دما به زیر صفر، از مناطق کوهستانی دیدن نکنند، زیرا این شرایط خطری برای رانندگان و سرنشینان ایجاد میکند. از روز شنبه، موجی از برف و باران مناطق اقلیم کوردستان را فرا گرفته است و طبق پیشبینیهای هواشناسی، این موج فردا، دوشنبه، نیز ادامه خواهد داشت.