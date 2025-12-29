چارچوب هماهنگی موضع خود را دربارهی نامزدهای ریاست پارلمان اعلام کرد
نیروهای شیعه از گزینهی اکثریت نیروهای اهل سنت برای ریاست پارلمان عراق حمایت میکنند
عبدالرحمن جزایری، از رهبران "چارچوب هماهنگی"، موضع نیروهای سیاسی شیعه را دربارهی نامزدهای پست ریاست پارلمان اعلام کرد و اشاره داشت که احزاب شیعه از گزینهی اکثریت نیروهای اهل سنت حمایت میکنند.
جزایری در گفتوگو با خبرگزاری "شفق نیوز" اظهار کرد: «نیروهای چارچوب هماهنگی از هر کسی که اهل سنت بر او توافق کنند، حمایت خواهند کرد.» در مورد پست معاون اول رئیس پارلمان که سهم شیعیان است، جزایری فاش کرد که چارچوب هماهنگی در حال نهایی کردن نامزد خود است. طبق اطلاعات، "احمد اسدی"، وزیر کنونی کار و امور اجتماعی، نامزد اصلی و قدرتمند برای این پست است. وی افزود: «مسئلهی نهایی کردن پستهای عالی بسیار نزدیک شده است.»
این اظهارات چارچوب هماهنگی پس از آن بیان میشود که غروب یکشنبه، چهار ائتلاف اصلی سنی (تقدم، سیاده، حسم و جماهیری وطنی) پس از یک نشست طولانی، به صورت رسمی "هیبت حلبوسی" را به عنوان نامزد خود تعیین کردند. در مقابل، ائتلاف "عزم" به ریاست مثنی سامرایی، بر نامزدی سامرایی برای همان پست پافشاری کرد، که این امر رقابت میان سنیها را برای نشست پارلمان تشدید میکند.