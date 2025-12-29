در ترکیه، ۷ پلیس در درگیری با عناصر داعش زخمی شدند
نیروهای امنیتی در عملیاتی علیه مظنونان داعشی در یالوا با مقاومت مواجه شدند
سحرگاه امروز دوشنبه، در نتیجهی درگیری با مظنونان سازمان تروریستی داعش در استان یالوا (شمال غربی ترکیه)، ۷ افسر پلیس زخمی شدند.
رسانههای رسمی ترکیه گزارش دادند که نیروهای پلیس یالوا عملیاتی را علیه خانهای انجام دادهاند که گمان میرفت توسط اعضای این گروه تندرو به عنوان پناهگاه استفاده میشود. تاکنون نهادهای امنیتی اطلاعات بیشتری دربارهی جزئیات حادثه و سرنوشت مظنونان منتشر نکردهاند. این حادثه در حالی رخ میدهد که پنجشنبهی گذشته، مقامات ترکیه ۱۱۵ نفر را به ظن ارتباط با داعش بازداشت کردند؛ طبق منابع امنیتی، این افراد قصد داشتند در زمان جشنهای سال نو در استانبول حملاتی انجام دهند.