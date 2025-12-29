تشدید سرما و یخبندان در سراسر کورردستان
از قطع گستردهی برق در روستاهای استان سنندج شرق کوردستان تا توقف آموزش در برخی از شهرهای شمال کوردستان و پیشبینی بارش برف سنگین در اقلیم کوردستان
همزمان با آغاز موج جدید سرما و بارش برف و بوران در مناطق مختلف کوردستان، گزارشها از قطع گستردهی برق در صدها روستای استان سنندج شرق کوردستان حکایت دارند. طبق اعلام آژانس خبری تسنیم، برف و بوران شدید شب گذشته (یکشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵)، منجر به شکستهشدن ۳۰۰ ستون برق و از کار افتادن ۱۰ ترانسفورماتور شده است. این وضعیت، برق بیش از ۲۵۰ روستا را در اطراف بانه، سقز و مریوان قطع کرده و نشاندهندهی ضعف زیرساختهای شبکهی برقرسانی و بزرگی بحران است.
تیمهای تعمیرات، علیرغم سرمای بیاندازه و شدت بوران، بیوقفه برای بازگرداندن برق به این روستاها تلاش میکنند. بیشترین خسارت و قطعی برق در فیدرهای مسیرهای مریوان، سردشت، سبدلو و آرمردهی شهر بانه ثبت شده است. در حال حاضر، حدود ۲۰۰ روستای تابعهی بانه و ۵۰ روستای تابعهی سقز با قطعی برق مواجهاند. خبرگزاری تسنیم هشدار داده است که تکرار چنین مشکلات گستردهای، زنگ خطری برای لزوم نوسازی زیرساختها و تقویت خطوط انتقال برق با تجهیزات متناسب با شرایط آب و هوایی سخت کوردستان است؛ درخواستی که پس از آرامشدن بحران نباید فراموش شود، کمااینکه در زمستانهای سالهای گذشته به فراموشی سپرده شد.
در همین حال، در شمال کوردستان (کوردستان ترکیه)، موجی از برفوباران از صبح امروز، دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، شهر دیاربکر و توابع آن را فرا گرفته و منجر به سفیدپوششدن خیابانها و معابر شده است. ادارهی هواشناسی منطقهی ۱۵ ترکیه پیشتر هشدار داده بود که بارش برف در مرکز دیاربکر و اطراف آن آغاز خواهد شد و انتظار میرود میزان بارش در بخشهایی نظیر بالار، سور، کایاپینار، یهنیشهر، کولپ، ههزرو، سلیوان، بیسمیل، چنار، کوجاکوی و هانی بین ۵ تا ۱۵ سانتیمتر باشد. در پی این وضعیت، مدارس در استانهای اورفا و ماردین تعطیل اعلام شدهاند. استاندار دیاربکر نیز با هشدار در مورد احتمال وقوع یخبندان، از شهروندان خواسته است که آمادگی کامل داشته باشند. با این حال، تا این لحظه، تصمیمی برای تعطیلی مراکز آموزشی در دیاربکر اعلام نشده و فعالیت مدارس ادامه دارد.
همزمان، در اقلیم کوردستان نیز، سازمان هواشناسی پیشبینی کرده است که طی ۴۸ ساعت آینده، موجی از برف و باران، مناطق مختلف را فرا خواهد گرفت و به کاهش چشمگیر دما منجر خواهد شد. امروز، دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، آسمان نیمهابری تا تمامابری خواهد بود و بارش برف از صبح در مناطق مرزی غربی استان دهوک آغاز شده و تا بعدازظهر کل اقلیم را در بر میگیرد. این بارشها، بیشتر مناطق کوهستانی و مراکز استانهای دهوک، سلیمانیه و حلبچه، و اطراف مراکز استانهای اربیل و کرکوک را تحت تأثیر قرار میدهد. میزان بارش برف در مناطق بلند کوهستانی ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر و در مناطق نیمهکوهستانی ۵ تا ۱۵ سانتیمتر پیشبینی شده است.
طبق پیشبینیها، دمای هوا بین ۵ تا ۸ درجهی سابتیگراد کاهش مییابد و در اغلب مناطق به صفر سابتیگراد نزدیک میشود، در حالی که در مناطق کوهستانی به زیر صفر میرسد. سرعت باد نیز بین ۱۰ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت و در جهت جنوب شرقی خواهد بود که در برخی اوقات میتواند به بیش از ۳۵ کیلومتر بر ساعت برسد. برای فردا، سهشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، آسمان ابری با بارش برف در مناطق کوهستانی، بهویژه مناطق شرقی، پیشبینی شده است که تا بعدازظهر، هوا رو به پایداری میرود. دمای هوا همچنان پایین میماند و در مناطق پست، تنها ۱ تا ۲ درجه افزایش خواهد یافت.
بالاترین دماهای پیشبینیشده برای شهرهای اصلی (به درجهی سابتیگراد) به شرح زیر است: اربیل: ۵، سلیمانیه: ۰، دهوک: -۱، زاخو: -۲، کرکوک: ۶، حلبچه: ۱۰، سوران: ۲، آکره: -۱، آمیدی: -۴ و گرمیان: ۷.