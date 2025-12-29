پارت دموکرات کوردستان کاندیداهای معاونت رئیس پارلمان و ریاست فراکسیون خود را معرفی کرد

شاخوان عبدالله برای دومین بار به عنوان کاندیدای پست معاونت دوم رئیس پارلمان عراق معرفی شد

1 ساعت پیش

در جلسه‌ی امروز فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق که روز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، به ریاست آمنه زکری، عضو دفتر سیاسی این حزب، برگزار شد، شاخوان عبدالله به عنوان کاندیدای پارت دموکرات برای پست معاونت دوم رئیس پارلمان عراق تعیین گردید. هم‌زمان، فرهاد اتروشی نیز به عنوان رئیس فراکسیون حزب در این پارلمان منصوب شد.

سیپان شیروانی، نماینده‌ی منتخب فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، به خبرنگار کوردستان۲۴، دیلان بارزان، گفت که پیش از آغاز جلسه‌ی پارلمان، گفت‌وگوهایی با فراکسیون‌های کوردستانی و سایر فراکسیون‌های پارلمان عراق انجام خواهد شد تا رأی لازم برای موفقیت کاندیدای پارت دموکرات برای پست معاونت دوم رئیس پارلمان به دست آید. این عضو فراکسیون پارت دموکرات همچنین تأکید کرد که انتظار می‌رود اجماعی در میان گروه‌های کوردی و سایر جناح‌های سیاسی برای انتخاب کاندیدای پارتی حاصل شود، زیرا انتخاب هیئت رئیسه‌ی پارلمان عراق نیازمند توافق سیاسی و اکثریت مطلق (پنجاه درصد + یک) است.

شاخوان عبدالله برای دومین بار است که برای پست معاونت دوم رئیس پارلمان کاندیدا می‌شود؛ وی پیش از این نیز در دوره‌ی پنجم پارلمان عراق این پست را بر عهده داشت. نخستین جلسه‌ی دوره‌ی جدید پارلمان عراق که قرار بود امروز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر برگزار شود، به ساعت ۰۱:۰۰ پس از ظهر به تعویق افتاد. در آغاز این جلسه، تمامی ۳۲۹ نماینده‌ی منتخب پارلمان عراق سوگند قانون اساسی یاد خواهند کرد. پس از آن، باب نامزدی برای پست رئیس پارلمان و سپس برای دو معاون وی گشوده می‌شود. این انتخابات به صورت رأی‌گیری مخفی و مستقیم انجام خواهد شد.