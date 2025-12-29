ایران: مذاکره با آمریکا صرفاً به پروندهی هستهای محدود خواهد بود
بقایی خواستار محکومیت حملات به تأسیسات هستهای ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهی ایران، در اظهاراتی تأکید کرد که مباحث میان ایران و آمریکا همواره حول «موضوع هستهای» بوده و تهران بر عدم مذاکره در هیچ موضوع دیگری پافشاری کرده است.
به گزارش خبرگزاری «میزان»، بقایی اظهار داشت: «اینکه ادعای دراز کردن دست دیپلماسی را داشته باشید، در حالی که نتیجهی مذاکره را از قبل تعیین کرده باشید، درست نیست.»
وی در ادامه افزود که کشورهای اروپایی در موضوع هستهای، تهران را به «ابزاری» برای آمریکا تبدیل کردهاند. بقایی تصریح کرد: «سیاستورزی کشورهای اروپایی در راستای راضی کردن دولتمردان آمریکا بوده است.»
او همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا مدیرکل و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز هستهای ایران را محکوم نکردهاند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها اعلام کرده بود که بهدلیل حملات ایالات متحده به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان، برنامهی هستهای ایران نابود شده است.
به گفتهی برخی از کارشناسان خاورمیانه، دیدار امروز نتانیاهو و ترامپ نقطهی عطفی خواهد بود که مسیر رویارویی احتمالی با ایران در مرحلهی آینده را، چه از طریق حملهی نظامی و چه از راه بازگشت به میز مذاکره، مشخص خواهد کرد.