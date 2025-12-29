3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر سازمان هواشناسی و لرزه نگاری اقلیم کوردستان، از ادامه بارش برف و باران و کاهش دما در مناطق مختلف اقلیم خبر داد.

فاضل ابراهیم، مدیر سازمان هواشناسی و لرزه نگاری اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر، به کوردستان۲۴ گفت که طبق پیشبینی‌ها بارش برف بیشتر مناطق اقلیم کوردستان را در بر گرفت.

وی افزود که پیشبینی می‌شود بارش برف تا ساعت ۲۱:۰۰ امروز ادامه پیدا کند.

او توضیح داد که دمای هوا بیشتر کاهش پیدا می‌کند. بارش برف متوقف می‌شود و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه وضعیت به حالت عادی باز می‌گردد.

به گفته او بر پایه پیشبینی‌های هواشناسی روز پنجشنبه موج دیگر بارش مناطق مختلف اقلیم کوردستان را در بر می‌گیرد.

از روز شنبه ۲۷ دسامبر موج وسیع بارش برف و باران مناطق مختلف اقلیم کوردستان را در بر گرفت و در برخی مناطق بارش برف موجب راهبندان شد.

ب.ن