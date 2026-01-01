22 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی هیئت مذاکره کننده مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، از احتمال اجرای توافق ۱۰ مارس در چند روز آینده، خبر داد و گفت که طرف آمریکایی بر روند اجرای آن نظارت می‌کند.

یاسر سلیمان، سخنگوی هیئت مذاکره کننده مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، اعلام کرد: پیشبینی می‌شود که در چند روز آینده بندهای توافق ۱۰ مارس با دولت سوریه، اجرایی شوند.

وی افزود که طرف آمریکایی به عنوان ناظر در روند اجرای توافق بین دو طرف، حضور خواهد داشت.

همچنین توضیح داد که شرایط فعلی سوریه تنها یک ارتش میهنی را می‌پذیرد که جوامع مختلف را در بر گیرد.

او یادآور شد که بر پایه توافق یاد شده، تولیدات نفت از طریق نهادهای دولتی در اختیار همه شهروندان سوریه قرار خواهند گرفت و بخشی از درآمد منابع نفتی به آبادانی مناطقی اختصاص خواهد یافت که میدان‌های نفتی در آن واقع شده‌اند.

در خصوص روابط با ترکیه نیز گفت که برخی مسائل معوق مانده وجود دارند که می‌خواهند در چارچوب دولت جدید سوریه، حل شوند.

توافق ۱۰ مارس، که بین مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک و احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه امضا شد، به عنوان نقشه‌راهی مهم در سوریه جدید در نظر گرفته می‌شود که بر مبنای آن نیروهای مسلح و نهادهای تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کوردها در ازای مشارکت فراگیر جوامع مختلف سوریه از جمله کوردها در اداره کشور، در ارتش و دولت ادغام می‌شوند. نیروهای سوریه دموکراتیک به طور مستمر بر تشکیل یک دولت تکثرگرا و غیرمتمرکز در آن کشور تاکید کرده‌ است، به طوریکه هر یک از جوامع در مناطق خود، در هماهنگی با دولت دمشق امور خود را مدیریت کنند.

ب.ن