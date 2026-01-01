سازمان هواشناسی در مورد یخزدگی جادهها هشدار داد
اربیل (کوردستان۲۴) – سازمان هواشناسی و لرزهنگاری اقلیم کوردستان، امروز جمعه ۲ ژانویه اعلام کرد که موج فعلی باران و برف که منطقه را فرا گرفته است، اواخر امروز جمعه، پایان خواهد یافت. این سازمان پیشبینی کرد که در ساعات اولیه صبح روزهای آینده، کاهش قابل توجه دما و مه گرفتگی رخ خواهد داد.
وضعیت آب و هوای امروز
طبق گزارش هواشناسی، امروز جمعه، هوا عموما ابری خواهد بود و بارندگی متوسط در استانهای سلیمانیه و حلبچه و همچنین حوزههای اداری مستقل راپَرین و سوران ادامه خواهد داشت. در بقیه مناطق، بارش باران به صورت متناوب خواهد بود، در حالی که بارش برف در مناطق مرزی کوهستانی ادامه خواهد داشت.
این گزارش حاکی از کاهش دما، یک تا دو درجه سانتیگراد نسبت به دیروز و وزش بادهای متوسط با سرعت 10 تا 20 کیلومتر در ساعت است. انتظار میرود هوا به تدریج تثبیت شود و بارش باران و برف تا شب ادامه یابد.
پیشبینی آب و هوای شنبه ۳ ژانویه
در مورد فردا، شنبه، پیشبینیها حاکی از آسمانی نیمه ابری و در برخی مناطق صاف است. این اداره در مورد احتمال تشکیل مه غلیظ در اوایل صبح در برخی مناطق هشدار داده است که میتواند دید افقی را کاهش دهد. دما در سطوح پایین فعلی خود پایدار خواهد ماند و سرعت باد بین ۵ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت کاهش مییابد.
دمای هوا در مراکز شهرها
اربیل: ۹ درجه سانتیگراد
سلیمانیه: ۸ درجه سانتیگراد
دهوک: ۹ درجه سانتیگراد
زاخو: ۸ درجه سانتیگراد
کرکوک: ۱۰ درجه سانتیگراد
حلبچه: ۸ درجه سانتیگراد
گرمیان: ۱۲ درجه سانتیگراد
تاثیر بارش برای کشاورزی
این در حالی است که اقلیم کوردستان آغاز زمستان را تجربه میکند و بارش باران و برف شدید در مناطق کوهستانی عامل مثبتی در تقویت ذخایر آبهای زیرزمینی و حمایت از بخش کشاورزی برای فصل جدید است. در همین زمینه، مقامات در مورد خطر یخبندان یا یخ زدگی جادهها، به دلیل کاهش دما در برخی مناطق به زیر نقطه انجماد، هشدار دادهاند و از رانندگان و افرادی که از جادههای کوهستانی استفاده میکنند، خواستهاند که احتیاط را رعایت کنند.
