سد سماقولی سرریز شد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سد سماقولی، بزرگترین سد در شهرستان کویه در استان اربیل، پس از بارندگی‌های شدید اخیر به حداکثر ظرفیت خود رسیده و سرریز شده است. این نشان‌دهنده رونق قابل توجهی برای بخش‌های کشاورزی و گردشگری منطقه است.

سد سماقولی، چهارمین سد اقلیم کوردستان است که در فصل بارندگی جاری به ظرفیت کامل خود رسیده است، امری که مورد استقبال کشاورزان، باغداران و ساکنان محلی قرار گرفته است. سد سماقولی که در سال ۲۰۱۷ ساخته شد، ظرفیت ذخیره‌سازی هشت میلیون متر مکعب آب را دارد و سرریز شدن آن برای زمین‌های کشاورزی پایین‌دست، جایی که هزاران هکتار از آن زیر کشت میوه و سبزیجات است، حیاتی است.

طبق آمار منتشر شده توسط سازمان هواشناسی و لرزه‌نگاری اقلیم کوردستان، در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه کویه، بارش ۲۹ میلی‌متر باران ثبت شده و کل بارندگی این فصل را به حدود ۳۳۰ میلی‌متر رسانده است. این میزان بارندگی در مقایسه با سال گذشته که میانگین آن زیر ۲۰۰ میلی‌متر بود، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

مقامات و ساکنان می‌گویند بهبود شرایط آب و هوایی، همراه با بارش شدید باران و برف، روحیه کشاورزان، چوپانان و کسانی که به کشاورزی فصلی وابسته هستند را به طور قابل توجهی بالا برده است. سال گذشته، هم بخش‌های کشاورزی و هم گردشگری از کمبود بارندگی و کاهش سطح آب مخازن آب، رنج بردند.

به لطف زمین‌های کوهستانی و جغرافیای مساعد، منطقه کویه دارای چندین سد و مخازن آب متوسط ​​است که به عنوان منابع کلیدی برای کشاورزی و گردشگری عمل می‌کنند. سد سماقولی به عنوان یکی از طرح‌‌های راهبردی منطقه در نظر گرفته می‌شود که نقش محوری در امنیت آب، احیای گردشگری و کمک به اقتصاد محلی و تولید ناخالص داخلی کلی، ایفا می‌کند.

ب.ن