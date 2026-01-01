سازمان ملل متحد مرحله جدیدی از تعامل در عراق را آغاز میکند
اربیل (کوردستان۲۴) – یونامی در بیانیهای اعلام کرد که با پایان ماموریتش، فعالیت سازمان ملل متحد در عراق تحت رهبری هماهنگکننده مقیم سازمان ملل از طریق تیم کشوری آن سازمان، در همکاری نزدیک با دولت عراق ادامه خواهد یافت.
سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۱ ژانویه از آغاز مرحله جدیدی از فعالیت خود در عراق پس از پایان ماموریت برنامه کمکرسانی سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی)، خبر داد. این نشاندهنده تغییر به سمت همکاریهای توسعهای بلندمدت است.
یونامی در بیانیهای اعلام کرد که با پایان ماموریتش، فعالیت سازمان ملل متحد در عراق تحت رهبری هماهنگکننده مقیم سازمان ملل از طریق تیم کشوری آن سازمان، در همکاری نزدیک با دولت عراق ادامه خواهد یافت.
سازمان ملل متحد تاکید کرد که تعامل آینده آن بر پیشبرد اولویتهای توسعه ملی عراق از طریق چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد، که در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ با دولت عراق امضا شد، متمرکز خواهد بود.
طبق این بیانیه، این گذار نشان دهنده یک حرکت قاطع به سوی توسعه پایدار است که توسط نهادهای قویتر عراقی، مالکیت ملی و مشارکتهای موثر بینالمللی هدایت میشود. سازمان ملل متحد متعهد شد که به حمایت از حوزههای کلیدی از جمله تنوع اقتصادی، اقدامات اقلیمی، مدیریت آب، حمایت اجتماعی، اصلاحات حکومتی و راهحلهای پایدار برای مسائل آوارگان ادامه دهد.
در این بیانیه آمده است: «سازمان ملل متحد همچنان یک شریک قابل اعتماد و متعهد برای دولت عراق است.» بیانیه بر نقش مداوم این سازمان در حمایت از ثبات و توسعه عراق تاکید میکند.
یونامی در سال ۲۰۰۳ پس از حمله به رهبری ایالات متحده به عراق، با ماموریت حمایت از گفتوگوی سیاسی، آشتی ملی، انتخابات، حقوق بشر و هماهنگی بشردوستانه تاسیس شد. در طول بیش از دو دهه، این ماموریت نقش محوری در مشاوره به نهادهای عراقی، تسهیل فرآیندهای انتخاباتی، نظارت بر حقوق بشر و حمایت از تلاشهای بهبودی پس از جنگ ایفا کرده است.
در سالهای اخیر، مقامات عراقی و مقامات سازمان ملل متحد به طور فزایندهای بر گذار کشور از مدیریت بحران به همکاری متمرکز بر توسعه تاکید کردهاند. پایان ماموریت یونامی نشان دهنده این تغییر است، زیرا عراق به سمت تحکیم ثبات و تقویت نهادهای دولتی با حمایت مداوم سازمان ملل متحد از طریق سازوکارهای توسعه و هماهنگی، به جای یک ماموریت سیاسی حرکت میکند.
ب.ن