استاندار حضرموت تلاش «مسالمتآمیز» برای بازپسگیری پایگاهها را آغاز کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – استاندار حضرموتِ یمن، امروز جمعه ۲ ژانویه، اعلام کرد که پس از پیشروی گسترده جداییطلبان مورد حمایت امارات، عملیاتی را برای بازپسگیری «مسالمتآمیز» اماکن نظامی آغاز میکند.
سالم الخنباشی، این خبر را اندکی پس از آن اعلام کرد که او همچنین به عنوان فرمانده نیروهای سپر ملی تحت حمایت عربستان سعودی در حضرموتِ غنی از منابع، در مرز عربستان سعودی، منصوب شد.
خانباشی در بیانیهای در خبرگزاری رسمی صبا نت، گفت:«این عملیات نه اعلام جنگ است و نه تلاشی برای تشدید تنشها.»
وی افزود:«این عملیات هیچ گروه سیاسی یا اجتماعی و غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد.»
حرکت نیروهای جداییطلب شورای انتقالی جنوب از طریق حضرموت و استان المهره در همسایگی آن، که با عمان هممرز است، تنشها بین ریاض و ابوظبی، قدرتهای رقیب در مناطق تحت کنترل دولت یمن، را تشدید کرده است.
قدرتهای ثروتمند خلیج فارس، پس از آنکه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در سال ۲۰۱۴ دولت را از صنعا، پایتخت، بیرون راندند و پرجمعیتترین مناطق یمن را تصرف کردند، ستون فقرات یک ائتلاف نظامی را با هدف بیرون راندن آنها تشکیل دادند.
پس از یک جنگ داخلی ده ساله و ویرانگر، حوثیها همچنان در قدرت هستند و سعودیها و اماراتیها از جناحهای مختلف در سرزمینهای تحت کنترل دولت حمایت میکنند.
