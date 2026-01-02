زلنسکی رئیس سازمان اطلاعات را به عنوان رئیس جدید دفتر خود منصوب کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز جمعه ۲ ژانویه پس از استعفای دستیار ارشد قبلیاش در ماه نوامبر به دلیل دست داشتن در فساد، کیریلو بودانوف، رئیس اطلاعات ارتش را به عنوان رئیس جدید دفتر خود منصوب کرد.
بودانوف ۳۹ ساله، با انجام مجموعهای از عملیات جسورانه علیه روسیه از زمان حمله همهجانبه به همسایه خود در سال ۲۰۲۲، شهرت افسانهای در اوکراین کسب کرده است.
زلنسکی در رسانههای اجتماعی گفت:«من با کیریلو بودانوف ملاقات کردم و به او سمت رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین را پیشنهاد دادم.»
این نامزدی در لحظهای کلیدی در جنگ تقریبا چهار ساله صورت میگیرد، و زلنسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که توافق با میانجیگری ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری «۹۰ درصد» آماده است.
زلنسکی گفت:«در حال حاضر، اوکراین به تمرکز بیشتری بر مسائل امنیتی، توسعه نیروهای دفاعی و امنیتی اوکراین و همچنین مسیر دیپلماتیک مذاکرات نیاز دارد. کیریلو در این زمینهها تجربه تخصصی و قدرت کافی برای ارائه نتایج دارد.»
دمیترو لیتوین، مشاور زلنسکی، به خبرنگاران گفت که رویههای رسمی برای انتصاب او به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور آغاز شده است.
بودانوف پس از انتصاب، جایگزین آندری یرماک خواهد شد که در ماه نوامبر پس از یورش بازرسان به خانهاش به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده مربوط به فساد، استعفا داد.
یرماک مهمترین متحد زلنسکی بود، اما چهرهای تفرقهانگیز در کییف بود، جایی که مخالفانش میگفتند او قدرت گستردهای را به دست آورده، دسترسی به رئیس جمهور را محدود کرده و صداهای منتقد را بیرحمانه به حاشیه رانده است.
درگیری چهار ساله، مرگبارترین درگیری در خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است که دهها هزار کشته بر جای گذاشته و بخشهایی از خاک اوکراین را ویران کرده است.
ایافپی/ب.ن