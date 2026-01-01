آمریکا هشدار به شهروندانش برای خودداری از سفر به روسیه را تمدید کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ایالات متحده آمریکا، با اشاره به افزایش خطرات امنیتی، اقدامات خودسرانه اجرای قانون و محدود شدن کمک‌های کنسولی، هشدار به شهروندان آمریکایی برای خودداری از سفر به روسیه را تمدید کرد.

این هشدار که این هفته بدون تغییر دوباره صادر شد، نسبت به تهدیداتی از جمله تروریسم، بازداشت‌های غیرقانونی و اجرای خودسرانه قوانین محلی هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی صادر می‌شود که جنگ تقریبا چهار ساله بین روسیه و اوکراین همچنان در حال تشدید است و شرایط امنیتی را در سراسر کشور بدتر می‌کند.

به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، مقامات آمریکایی پس از کاهش کارکنان سفارت ایالات متحده در مسکو و تعلیق عملیات در کنسولگری‌های ایالات متحده، ظرفیت بسیار محدودی برای کمک به شهروندان خود در روسیه دارند.

در این هشدار آمده است:«شهروندان آمریکایی در روسیه باید فورا آنجا را ترک کنند.» و هشدار داده شده است که مقامات روسی مرتبا آمریکایی‌ها را بدون هیچ توجیهی مورد بازجویی و تهدید قرار می‌دهند. این وزارتخانه به مواردی اشاره کرد که در آنها سرویس‌های امنیتی روسیه اتباع آمریکایی را به اتهاماتی که آن را دروغین توصیف می‌کند، بازداشت کرده، از رفتار منصفانه با آنها خودداری کرده و بدون شواهد معتبر، محکومیت‌هایی را صادر کرده‌اند.

این هشدار همچنین به مسافران در مورد بردن وسایل الکترونیکی به روسیه هشدار داد و تاکید کرد که باید فرض شود که همه ارتباطات و دستگاه‌ها توسط مقامات روسی رصد می‌شوند.

علاوه بر این، وزارت امور خارجه چالش‌های مالی قابل توجهی را که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است، برجسته کرد و خاطرنشان کرد که کارت‌های نقدی و اعتباری ایالات متحده دیگر در روسیه کار نمی‌کنند و انتقال پول الکترونیکی از ایالات متحده تقریبا غیرممکن است.

این هشدار مجدد، نگرانی مداوم واشنگتن در مورد ایمنی و حقوق قانونی شهروندان آمریکایی در روسیه را در بحبوحه وخامت روابط دیپلماتیک و درگیری‌های مداوم در منطقه، برجسته می‌کند.

