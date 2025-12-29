عضو هیئت پارت دموکرات کوردستان در بغداد تأکید کرد که در صورت عدم کسب نتیجه‌ی مورد انتظار، پارت دموکرات از فرآیند سیاسی عراق خارج خواهد شد

1 ساعت پیش

بنگین ریکانی، عضو هیئت پارت دموکرات کوردستان در بغداد، به کوردستان۲۴ اعلام کرد: «اگر نتایج به دلخواه پارت دموکرات نباشد، این حزب موضع‌گیری خواهد کرد و احتمال دارد از فرآیند سیاسی کنونی کناره‌گیری کند.»

بنگین ریکانی اظهار داشت که به دلیل رقابت‌های سیاسی و پراکندگی آرای احزاب، نتوانسته پست معاون دوم رئیس پارلمان عراق را مشخص کند. وی اشاره کرد که کسب ۱۶۷ رأی در این شرایط کاری دشوار است و این فرآیند به زمان و گفتگوی بیشتری نیاز دارد.

در مصاحبه‌ای اختصاصی با کوردستان۲۴، بنگین ریکانی فاش کرد که پس از یک سلسله نشست با احزاب مختلف، مشخص شده است که تفاوت‌های زیادی در دیدگاه‌ها وجود دارد.

ریکانی گفت که ریشه‌ی مشکل سیاسی و شخصی است و تنها به رویه‌ها مربوط نمی‌شود. وی از موضع‌گیری اتحادیه‌ی میهنی کوردستان انتقاد کرد و اشاره داشت که این حزب در دور اول رأی‌گیری از نامزد پارت دموکرات کوردستان حمایت نکرده است. او همچنین افزود که نیروهای سنی و شیعه نیز همانند کوردها، دچار تفرقه هستند و یکپارچه نیستند، که این امر مانع دستیابی به اکثریت مطلق شده است.

بنگین ریکانی آشکار ساخت که رأی ندادن به نامزد پارت دموکرات کوردستان برای معاونت دوم رئیس پارلمان، بر روند تشکیل کابینه‌ی جدید حکومت تأثیر خواهد گذاشت، زیرا اگر نتایج به دلخواه پارت نباشد، «ما موضع‌گیری خواهیم کرد.» وی گفت: «موضع پارت ثابت و روشن است. پارت بر سر موضع خود باقی خواهد ماند.»