ترامپ می‌گوید اعلام داشت که کشورش آماده‌ی حمله‌ی نظامی به ایران است

10 ساعت دیگر

رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که در صورت هرگونه تلاش ایران برای توسعه‌ی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، واشنگتن واکنش سریع و قاطعی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: «اگر ایران برنامه‌ی اتمی خود را از سر بگیرد، بلافاصله و با شدت تمام به آن‌ها ضربه خواهیم زد.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا، هشداری صریح خطاب به تهران صادر کرد و اعلام داشت که کشورش آماده‌ی حمله‌ی نظامی به ایران است، اگر این کشور تلاش کند برنامه‌ی اتمی خود را بازسازی کند؛ هرچند وی اشاره کرد که در گفتگو هنوز باز است.

در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا واشنگتن از حمله‌ی احتمالی اسرائیل به ایران در صورت عدم دستیابی به توافق حمایت خواهد کرد، ترامپ گفت: «اگر آن‌ها در توسعه‌ی موشک‌ها و برنامه‌های اتمی خود پیشرفت کنند، واکنش ما بسیار سریع خواهد بود؛ بله، بدون شک و بلافاصله آن را انجام خواهیم داد.»

رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که تحرکات ایران را زیر نظر دارند و گفت: «اکنون می‌شنوم که ایران در تلاش است زیرساخت اتمی خود را بازسازی کند، اگر آن‌ها چنین کاری انجام دهند، باید به آن‌ها ضربه بزنیم و بسیار سخت نیز به آن‌ها ضربه خواهیم زد.»