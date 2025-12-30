پزشکیان وزیر کشور را مأمور گفتگو با نمایندگان معترضان کرد
رئیسجمهور ایران با ابراز نگرانی از وضعیت معیشت مردم، بر لزوم شنیدن مطالبات معترضان و اقدام عملی برای رفع مشکلات آنها تأکید کرد
مسعود پزشکیان روز سهشنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۴ شمسی (۳۰ دسامبر ۲۰۲۵)، در شبکهی اجتماعی «ایکس» پیامی منتشر کرده و نوشته است: «معیشت مردم دغدغهی روزانهی من است، برای اصلاح نظام مالی و حفظ قدرت خرید مردم، گامهای اساسی در کارنامهام دارم.»
رئیسجمهور ایران همچنین نوشته است: «وزیر کشورم را مأمور کردهام تا با نمایندگان ناراضیان گفتگو کند و به خواستههای برحق آنان گوش فرا دهد، تا حکومت با تمام توان برای حل مشکلاتشان، گامهای عملی بردارد.»
روز گذشته، دوشنبه، ۹ دی ۱۴۰۴ شمسی (۲۹ دسامبر ۲۰۲۵)، بازاریان بازار ارز تهران و چند استان دیگر ایران، در اعتراض به افزایش بیرویهی بهای ارزهای خارجی در برابر تومان ایران و گرانی کالاها، مغازههای خود را بستند و دست به تظاهرات زدند.
پایگاه خبری «رویداد۲۴» گزارش داده است که بازاریان خیابانهای شوش، جمهوری اسلامی، لالهزار و انقلاب و میدان امام خمینی نیز به جمع معترضان پیوستهاند و علیه حکومت و پزشکیان شعار سر داده و خواستار اعتصاب سراسری شدهاند.