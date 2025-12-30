اخبار

پزشکیان وزیر کشور را مأمور گفتگو با نمایندگان معترضان کرد

رئیس‌جمهور ایران با ابراز نگرانی از وضعیت معیشت مردم، بر لزوم شنیدن مطالبات معترضان و اقدام عملی برای رفع مشکلات آن‌ها تأکید کرد

ایران مسعود پزشکیان بازار تهران

مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۴ شمسی (۳۰ دسامبر ۲۰۲۵)، در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» پیامی منتشر کرده و نوشته است: «معیشت مردم دغدغه‌ی روزانه‌ی من است، برای اصلاح نظام مالی و حفظ قدرت خرید مردم، گام‌های اساسی در کارنامه‌ام دارم.»

رئیس‌جمهور ایران همچنین نوشته است: «وزیر کشورم را مأمور کرده‌ام تا با نمایندگان ناراضیان گفتگو کند و به خواسته‌های برحق آنان گوش فرا دهد، تا حکومت با تمام توان برای حل مشکلاتشان، گام‌های عملی بردارد.»

روز گذشته، دوشنبه، ۹ دی ۱۴۰۴ شمسی (۲۹ دسامبر ۲۰۲۵)، بازاریان بازار ارز تهران و چند استان دیگر ایران، در اعتراض به افزایش بی‌رویه‌ی بهای ارزهای خارجی در برابر تومان ایران و گرانی کالاها، مغازه‌های خود را بستند و دست به تظاهرات زدند.

پایگاه خبری «رویداد۲۴» گزارش داده است که بازاریان خیابان‌های شوش، جمهوری اسلامی، لاله‌زار و انقلاب و میدان امام خمینی نیز به جمع معترضان پیوسته‌اند و علیه حکومت و پزشکیان شعار سر داده و خواستار اعتصاب سراسری شده‌اند.

 

 
مصطفی ابراهیم ,