دستیار نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد که پارت دموکرات کوردستان تنها مدافع حقوق مردم اقلیم است

3 ساعت پیش

ریباز حملان، دستیار نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۴ شمسی (۳۰ دسامبر ۲۰۲۵)، در پیامی از آن دسته از احزاب کوردی که با احزاب عراقی علیه منافع اقلیم کوردستان هماهنگی می‌کنند، انتقاد کرد و اعلام داشت که پارت دموکرات کوردستان به عنوان نیروی اصلی، تنها حافظ حقوق اساسی مردم کوردستان است.

ریباز حملان اشاره کرد که برای همه روشن شده است که احزاب کوچکی که با پول برخی از گروه‌های بغداد و حمایت‌های داخلی ایجاد شده‌اند، به عنوان «عروسک» برای تضعیف اقلیم کوردستان و تحمیل نظام مرکزگرایی استفاده می‌شوند. وی افزود: «هدف این احزاب ضربه زدن به نامزدهای پارت برای پست‌های عالی عراق بود.»

در مورد جایگاه پارت در بغداد، حملان تأکید کرد که همه‌ی احزاب عراقی و کشورهای همسایه نیز می‌دانند که تنها پارت دموکرات کوردستان است که به شدت از حقوق اساسی، حقوق مالی مردم و حقوق مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم دفاع می‌کند.

وی همچنین آشکار ساخت که هیئت پارت به طور رسمی شروط خود را به «چهارچوب هماهنگی» ابلاغ کرده است که بر اساس آن، همه‌ی حقوق باید تثبیت شوند.

در خصوص رویدادهای شب گذشته‌ی پارلمان عراق، وی گفت: «آنچه روی داد، توطئه‌ی برخی از احزاب کوردی دست‌نشانده بود که با پارت مخالفت می‌کنند، و این دقیقاً برابر با دشمنی با ملت کوردستان و موجودیت اقلیم است.»

در پایان پیام خود، ریباز حملان به تاریخچه‌ی مقاومت پارت و خاندان بارزانی اشاره کرد و اظهار داشت: «تاریخ ثابت کرده است که پارت، خداوند بزرگ و ملت و کوهستان‌های کوردستان را پشت خود دارد. اراده‌ی پارت اراده‌ی ملتی مظلوم است و به هیچ ظالمی نشکسته و شکسته نخواهد شد.»