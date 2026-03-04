تقویت امنیت مرزی توسط دولت اقلیم کوردستان و پیام دیپلماتیک تهران به بغداد
اقلیم کوردستان از هرگونه نفوذ غیرقانونی به کشورهای همسایە جلوگیری میکند
مشاور امنیت ملی عراق از اعزام نیروهای پیشمرگهی بیشتر به مرزها توسط وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان برای جلوگیری از هرگونه نفوذ غیرقانونی خبر داد.
قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴) از گفتوگوی تلفنی با علی باقری، جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خبر داد. در این تماس، آخرین تحولات امنیتی و موضوع حفاظت از مرزهای مشترک مورد بحث قرار گرفت.
اعرجی در پلتفرم «ایکس» نوشت که باقری به وی اطلاع داده است که ایران رسماً به کشورهای حوزه خلیج فارس اطمینان داده که در عملیاتهای نظامی خود، به هیچ عنوان سفارتخانهها، میدانهای نفتی و مراکز غیرنظامی را هدف قرار نخواهد داد و حملاتش صرفاً متوجه پایگاههای آمریکایی است.
در این گفتوگو، طرف ایرانی خواستار اجرای دقیق توافقنامهی امنیتی برای جلوگیری از تحرکات گروههای اپوزیسیون در مرزها شد. اعرجی نیز تأکید کرد که محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، دستورات لازم را برای کنترل کامل مرزها صادر کرده است. وی همچنین به طرف ایرانی اطلاع داد که «وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان» نیروهای پیشمرگهی بیشتری را برای تقویت امنیت و ممانعت از هرگونه فعالیت غیرقانونی یا نفوذ به خاک ایران، در مناطق مرزی مستقر کرده است.