بارزانی و بن‌زاید ضرورت کاهش تنش‌های اخیر را بررسی کردند

50 دقیقه پیش

مسرور بارزانی و عبدالله بن‌زاید طی تماسی تلفنی، آخرین تحولات منطقه و ضرورت کاهش تنش‌های اخیر را بررسی کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، شامگاه چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، تماسی تلفنی از سوی عبدالله بن‌زاید نهیان، وزیر امور خارجه‌ی دولت امارات متحده عربی، دریافت کرد.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این گفت‌وگو وضعیت عمومی منطقه، عراق و اقلیم کوردستان مورد تبادل نظر قرار گرفت. طرفین ضمن بررسی درگیری‌ها و تنش‌های روزهای اخیر، نگرانی عمیق خود را از گسترش جنگ و حملات نظامی ابراز داشتند.

مسرور بارزانی و عبدالله بن‌زاید در این تماس بر اهمیت توسعه‌ی همکاری‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تأکید کردند. هر دو طرف خواستار آرام‌سازی اوضاع و دور کردن تهدیدات و خطرات امنیتی از منطقه شدند.